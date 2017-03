Helgesen tror klimaavtalen ryker om avskogingen fortsetter

I et intervju med Aftenposten viser Helgesen til at det i store deler av verden hogges tropisk skog for å rydde plass til plantasjer som brukes til å produsere oljeprodukter.

– I det globale perspektivet representerer skog sånn rundt regnet 30 prosent av klimaløsningen. Det betyr at Parisavtalen er død om vi ikke lykkes med skog, sier Helgesen.

Han omtaler det samtidig som "paradoksalt" at hans egen regjering legger opp til å bruke mer matoljebasert biodrivstoff enn det EU har satt som tak.

Norge har siden 2007 bevilget 22 milliarder kroner for å bekjempe ødeleggelse av regnskog i flere verdensdeler. Samtidig har regjeringen forpliktet seg til å fortsette regnskogsatsingen fram til 2030.

– Det viktigste Norge gjør i klimapolitikken, er uten sammenligning den internasjonale regnskogsatsingen, sier Helgesen.

MDGs Rasmus Hansson er ikke imponert over Helgesens måte å formulere seg på når det gjelder biodrivstoff.

– I stedet for å prøve å stikke av fra egne vedtak, må Helgesen nå vise handlekraft og sørge for at forbrukere i Norge kan være sikre på at biodrivstoffet de kjøper er garantert bærekraftig, sier Hansson.

