Høyre vurderer foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker

Landsmøtet stemte for et nytt punkt i partiprogrammet om dette søndag.

Saken der bioingeniøren Mahad Abib Mahamud kan miste statsborgerskapet etter å ha bodd 17 år i Norge, har skapt stor debatt. Årsaken er at staten mener han har løyet om hvor han kommer fra. Flere har vist til at Norge har et strengere lovverk enn flere andre land og mener det bør innføres en foreldelsesfrist for slike saker.

KrF og SV har også foreslått foreldelsesfrist i slike saker.

(©NTB)