Høyre-vedtak om dobbelt statsborgerskap 

– Dette er en stor seier for alle som føler seg norske, men samtidig rettighetsløse i et system som er byråkratisk, gammeldags og urettferdig. Dobbelt statsborgerskap vil gi rettigheter til tusenvis av mennesker som er tilknyttet to land, rettigheter de ikke har i dag, sier sentralstyremedlem i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg.

Det var et forslag fra Unge Høyre og fylkeslagene fra Akershus, Oslo og Vestfold som fikk landsmøtets tilslutning.

– Norge er nesten alene i Europa om å nekte dobbelt statsborgerskap som prinsipp. Prinsippet har vist seg å være så vanskelig å håndheve, at over halvparten av dem som søker om å få dobbelt statsborgerskap, får tillatelse. Det rammer blindt og det er ofte tilfeldig hvem som får beholde statsborgerskapet og hvem som ikke får det, sier Skjevik-Aasberg.

Han håper Høyres representanter på Stortinget nå følger opp saken når den nye utredningen om dobbelt statsborgerskap legges fram før sommeren.

