Flere anmeldte voldtekter etter bruk av nettdating

– 13 av tilfellene skjedde etter at førstekontakten har vært på "Tinder" eller andre nettdating-steder, sier Kari-Janne Lid, politioverbetjent i seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til VG.

Lid frykter det kan være store mørketall på området ettersom mange opplever det som forbundet med skam å anmelde en voldtekt etter at man frivillig har møtt noen via en datingside eller en datingapp.

Overlege Eline Thorleifsson ved Overgrepsmottaket i Oslo bekrefter trenden, men har ingen konkrete tall på det.

– Vi ser en økende tendens til kvinner og menn som kommer til oss etter å ha møtt noen på datingapper, sier hun til avisen. Hun sier det ikke bare gjelder de helt unge, men også for personer i 30- og 40-årsalderen.

I forrige uke ble en mann fra Østlandet dømt til sju års fengsel i Bergen tingrett etter å ha blitt funnet skyldig i voldtekt av tø søstre. For en av søstrene ble kontakten med mannen opprettet via datingappen "Happn".

I fjor meldte flere sykehus over hele landet om at voldtektsmottakene opplevde en økning av tilfeller der kvinnene fortalte at første kontakt skjedde via en datingapp.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med noen talspersoner for appene "Tinder" og "Happn".

