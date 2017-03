Erna Solberg vil prioritere vekst og arbeidsplasser

– Det har vært et billig landsmøte. Det er ikke voldsomt dyre reformer, sa partilederen da hun oppsummerte fire dager og 1.100 vedtak til nytt partiprogram for pressen søndag.

Blant dem er å gi fedre selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon og fjerne fordelsbeskatningen på arbeidsgiverbetalt månedskort, men det er ikke nødvendigvis det Solberg vil gå løs på først.

– Dette er et program for en fireårsperiode. Vi har en tydelig prioritering av hva vi vil gjøre først, og det er det som sikrer vekstevnen, sier hun.

Etter press nedenfra i partiet ble det også tidfestet at Norge skal nå målet om et forsvarsbudsjett på 2 prosent av BNP innen 2024.

Solberg har tidligere sagt hva hun mener om prosentmål:

– Jeg har én gang i ett intervju gitt uttrykk for at prosentmål er tull. Det har ridd meg som en mare, medgir hun smilende som svar på NTBs spørsmål. Hun poengterer at det er pengesummen og ikke prosenter som er avgjørende.

