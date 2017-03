Erdogan-støttespiller til Norge vekker reaksjoner

Den tidligere parlamentarikeren Cuma Icten landet på Gardermoen søndag og reiser til Drammen mandag for å snakke med landsmenn om tyrkisk politikk og folkeavstemningen som vil kunne gi president Recep Tayyip Erdogan utvidet makt. Icten skal også til Oslo i løpet av sitt tre dager lange besøk i Norge, skriver Drammens Tidende.

En rekke tyrkiske politikere reiser i disse dager rundt i flere europeiske land for å samle oppslutning om det omstridte forslaget, noe som har skapt uro og bråk og en knallhard tone, ikke minst i ordvekslingen mellom nederlandske og tyrkiske toppolitikere. Kritikerne mener grunnlovsendringen vil føre Tyrkia bort fra demokratiske prinsipper og nærmere diktatur.

– Kommer for å overbevise

Forretningsmannen Cuma Ictens besøk til Norge skjer kort tid etter at tyrkiske regjeringsmedlemmer ble nektet å holde valgmøte for tyrkiske innvandrere i Rotterdam. Tyrkias president brukte ord som fascister og nazi-levninger i sin beskrivelse av sin NATO-allierte.

– Det er åpenbart at han kommer for å overbevise tyrkere om å stemme ja i folkeavstemningen, sier den tyrkiske forfatteren og samfunnsdebattanten Sercan Leylek, som bor og jobber i Oslo, til Dagbladet.

Erdogan-kritikeren er imidlertid ikke imot at en støttespiller av presidenten og et tidligere parlamentsmedlem besøker Norge.

– Jeg er helt nøytral til det. Alle bør ha rett til å komme og uttrykke sine meninger. Det viktigste er hva han sier, og derfor liker jeg ikke så veldig godt at det skjer i semiprivate møter, sier han.

Icten satt ifølge Dagbladet i det tyrkiske parlamentet for det ledende Rettferdighets- og utviklingspartiet mellom 2011 og 2015. President Erdogan var tidligere leder av partiet. På Ictens Twitter-profil er det en rekke støtteerklæringer til Erdogan, og i løpet av helgen har det kommet mange kritiske utfall mot Nederland.

Uforstående

Icten har imidlertid reist til Norge som privatperson, og trolig skal han holde et valgmøte i moskeen til det tyrkiske trossamfunnet i Drammen mandag. Besøket arrangeres av den tyrkiske organisasjonen Unionen For Europeiske Tyrkiske Demokrater i Norge (UETD).

De opplyser at Icten vil lytte til utfordringene tyrkere har i Norge, men også svare på spørsmål om grunnlovsendringene og selve folkeavstemningen, og stiller seg uforstående til at noen skal nektes tale- og møterett i enkelte andre land i Europa.

Fra norske myndigheters side har det vært tyst om Norges holdning til at tyrkiske politikere besøker Norge for å drive valgkamp. UD opplyser til flere medier søndag at de ikke er kjent med at tyrkiske regjeringsmedlemmer planlegger å besøke Norge, men understreker at det er opp til lokale myndigheter og politi å ta stilling til denne typen arrangementer.

– Prinsipielt galt

SVs stortingskandidat Petter Eide mener imidlertid at Norge bør gjøre som Nederland og nekte tyrkiske politikere å drive valgkamp her.

– Politikere er fengslet, aviser og mediekanaler er stengt og ytringsfriheten er sterkt begrenset. I en slik situasjon vil det være prinsipielt galt å tillate tyrkiske politikere eller myndigheter å komme til Norge og drive valgkamp bare for den ene siden, sier Eide til NRK.

– Tyrkia er på vei til å skli mot diktatur, og det vil være feil at Norge legitimerer Tyrkias vei mot diktatur på valgkamp i Norge, sier han.

