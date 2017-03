Taxisjåfør utsatt for vold

Politiet fikk melding om saken klokka 2.52 natt til lørdag.

–To personer stakk fra stedet og vi har foreløpig ikke fått tak i dem, sier operasjonsleder Eyvind Formoe i Agder politidistrikt til NTB.

Han sier at drosjesjåføren er innlagt for behandling, men at han ikke har livstruende skader. Utover dette ønsker politiet ikke å kommentere skadeomfanget eller hvilken type vold han ble utsatt for.

Drosjesjåføren har så langt hatt en liten samtale med politiet hvor han forklarte seg om saken.

–Det er altfor tidlig å si hvorfor episoden har fått dette utfallet, sier Formoe.

Politiet arbeider nå med å finne identiteten til de to gjerningspersonene.

(©NTB)