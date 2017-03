Støre om Solberg: – Løftebrudd på løftebrudd 

Mens Høyre holder landsmøte på Gardermoen, gikk Ap-lederen lørdag til frontalangrep på statsministeren i en tale til Aps fylkeslag i Rogaland.

Støre mener Solberg ikke har holdt sine løfter når det gjelder ansvarlighet i den økonomiske politikken, at arbeidslinjen skulle styrkes eller at velferd var like viktig som skattekutt.

– Løftebruddene fra Erna Solberg har altså vært mange. Og resultatene er dårlige, sa Støre i sin tale, og ramset opp:

– Andelen mennesker som står utenfor arbeidslivet, har økt. Utryggheten på arbeidsmarkedet og antall midlertidige ansatte har økt. De økonomiske forskjellene har økt. Klimagassutslippene har økt. Sentraliseringen har økt.

Aps leder viste til at det eneste som ikke har økt, er antallet nye jobber.

– Det tallet har stupt, sa han.

– Etter fire år må oppsummeringen være: Erna Solberg har ikke holdt det hun lovet. Hun har mislyktes med det viktigste i politikken. Derfor fortjener hun avløsing til høsten, sa Støre.

