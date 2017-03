Solberg: Formuesskatten vil være med oss lenge

– Det vi er enige om, er hva vi gjør i neste periode. Det er å redusere skatten på arbeidende kapital, og å løfte innslagspunktet, sier statsministeren til NTB.

– Så formuesskatten kommer ikke til å bli borte i neste periode?

– Nei, det er en helt klar forståelse av dette. Den kommer neppe til å bli borte i perioden etterpå heller, understreker hun.

Høyres landsmøte vedtok lørdag å gå for ”moderate” lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået.

Samtidig vedtok Høyre å ”redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.”

Arbeidende kapital kan være maskiner til produksjon og andre investeringer i bedriften.

-Mindre lettelser

Selv om Høyres vedtak innebærer at avviklingen av formuesskatten skyves ut i tid, var det en skjerpelse av programkomiteens forslag. Der het det at det bare var formuesskatten på arbeidende kapital som skulle reduseres og fases ut.

Høyre-ledelsen mener det er krevende å love større skattekutt mot et bakteppe av økende offentlige utgifter, eldrebølge, oljenedtur og krav om mindre oljepengebruk.

– Vi har levert ganske mye skattelettelser i denne perioden. Det har vært nødvendig for norsk økonomi, sier Solberg, og legger til:

– Men det som er vårt budskap er at vi kommer til å ha mindre skattelettelser i neste periode.

I debatten minnet stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde om at formuesskatten er en ”særnorsk skatt som hindrer trygge arbeidsplasser og verdiskapning”.

Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten understreket imidlertid at program blir til budsjettprioriteringer.

– Da kan man ikke si ja til alt, sa han.

– Fortsetter politikk

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Høyres vedtak er mer av det samme.

– Vedtaket betyr at Høyre vil fortsette med sin politikk for økte forskjeller ved å gi milliarder i skattekutt til de med mest, sier han til NTB.

Han mener Høyre også i 2013 lovet ”moderate” skattekutt, men at resultatet ble store kutt og klart størst kutt for de rikeste.

– Ap angriper oss bare vi sier ”reduksjon av formuesskatten”. De ville brukt alle ordene sine uansett hvor mye det er, parerer Solberg.

Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise mener partiet endte på et greit kompromiss, men minner likevel om følgende:

– Det står i programmet at det generelle skattetrykket skal ned for alle. Så jeg forventer at det også vil komme lettelser i neste periode som ikke bare går på formuesskatt, men også på personskatter.

Utrede sykelønn

I lørdagens omfattende behandling av arbeids- og velferdspolitikken falt som ventet radikale forslag om kutt i sykelønn og innføring av én karensdag.

Men Unge Høyre fikk med seg landsmøtet på et forslag om at det skal settes ned et utvalg som skal se på sykelønnen.

Samtidig ble forslaget om å tillate søndagsåpne butikker lagt i skuffen.

Landsmøtet vedtok også et forslag om å vurdere å heve aldersgrensen i arbeidslivet, men å tallfeste dette ble avvist.

