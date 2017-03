Russland bekrefter at utestengt redaktør er på sanksjonsliste

Ifølge Barents Observer er Nielsen den første norske journalisten på listen, som blant annet omfatter flere norske politikere.

Nilsen ble onsdag stanset på grensen da han var på vei til Murmansk sammen med det danske parlamentets utenrikskomité. Han fikk ikke noen utfyllende begrunnelse for hvorfor, men i en pressemelding forklarer nå den russiske ambassaden i Oslo saken.

"Dessverre, må vi nå vende tilbake til spørsmålet om sanksjonslister. Vi minner igjen om at to "stopp-lister" laget av Russland er et svar på Norges tilknytning til EUs personale sanksjonsliste", skriver ambassaden og viser til at Norge i 2014 sluttet seg til sanksjonene EU innførte som en reaksjon på russisk innblanding i Ukraina.

–Vi har gjentatte ganger advart mot bruk av sanksjoner, for dette redskapet er tveegget og vil uunngåelig slå tilbake mot en som innleder dem. Forresten, på grunn av sanksjoner blir også russiske journalister stilt overfor restriksjoner i forhold til arbeid og innreise i europeiske land, heter det i pressemeldingen.

The Independent Barents Observer er liten nettavis med to ansatte som spesialiserer seg på å lage nyhetsjournalistikk fra Barentsområdet og Russland. Avisen publiserer saker både på russisk og engelsk.

Tidligere i år ble det kjent at SVs Bård Vegar Solhjell og Venstre-leder Trine Skei Grande står på Russlands sanksjonsliste. Listen ble overlevert til Utenriksdepartementet i november i fjor, men navnene på den er ikke offentlig kjent.

