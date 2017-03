Moderat skattebrudulje i Høyre

Høyre vil ha «moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået», heter det i utkastet til partiprogram. Men Heidi Nordby Lunde fra Oslo vil fjerne det lille ordet og være tydelig på at partiet vil fjerne formuesskatten helt. Hun viste til "sjefen" finanspolitisk talsmann Svein Flåttens egne ord:

– Han sier at Høyres skattelettelser er alltid er moderate og godt tilpasset den økonomiske situasjonen, sier hun.

Nordby Lunde mener Høyre må si klart fra om at formuesskatten skal bort.

– Det er en særnorsk skatt som hindrer trygge arbeidsplasser og verdiskaping, sier Nordby Lunde, som mener programkomiteen endrer partiets kurs med sine formuleringer.

– Skaper usikkerhet

Men Flåtten mener det er viktig å gjøre det tydelig at partiet er for moderate skattelettelser.

– Hvis vi nå, etter at programkomiteen har sagt at moderate skattelettelser er en bra formulering, tar det bort, skaper vi usikkerhet om hva vi egentlig mener. Det er veldig uheldig, sier han.

Han støttet for øvrig et nytt forslag til programpunkt om at formuesskatten skal reduseres og fases ut – og på lengre sikt fjernes.

Flåtten sier debatten om formuesskatten er sentral. Men den totale ansvarligheten er viktigere, påpeker han.

– Program blir til budsjettprioriteringer. Da kan man ikke si ja til alt. Det må også farge våre formuleringer på skattesiden, sier han.

– En selvfølge

Ragnhild Berg Nilsen fra Troms mener de omstridte setningene om skatt i programmet ikke er tydelige nok.

– I en tid hvor ansvarlighet og nøkternhet er viktigere enn noen gang, og behovet for omstilling banker hardt på døra, er det viktigere enn noen gang å stå ved vår politikk, sier hun.

– Det er noen ting Høyre bare er. Vi er for skattelettelser. Punktum. Og at vi er ansvarlige, tar jeg som en selvfølge, sier Nilsen.

