Hareide glad for Høyres egg-beslutning

Hareide forsvarte at han hadde sagt sin mening om hva Høyre burde mene om eggdonasjon da han talte til Høyres landsmøte lørdag.

– Hvorfor er jeg opptatt av hva Høyre mener? Det er fordi Høyre er viktig for KrF. Jeg tror Høyres landsmøte bør være litt mer bekymret den dagen en leder i KrF ikke bryr seg om hva Høyre mener, sier Hareide.

Hareide sier seg glad for at Høyres landsmøte fredag besluttet å ikke si ja til eggdonasjon nå, men fortsetter diskusjonen fram mot landsmøtet i 2018.

– Kristelig Folkepartis samarbeidsvedtak står seg godt etter det Høyre-landsmøtet vi har sett så langt, sier Hareide til NTB.

– Lojal til Erna, ikke KrF

Han tror ikke flertallet stemte for å utsette en beslutning om eggdonasjon av lojalitet til KrF, men heller av lojalitet til partileder Erna Solberg, som i løpet av debatten ga tydelig beskjed om at beslutningen burde utsettes.

Dersom det blir fortsatt borgerlig flertall til høsten, og KrF skal forhandle fram en ny avtale med Høyre, vil eggdonasjon og andre spørsmål om bioteknologi kunne bli en del av forhandlingene.

– Dette er viktige spørsmål for KrF. Vi kommer til å bruke vår forhandlingsposisjon til å løfte viktige spørsmål for KrF. Både Høyre og de som vi skal forhandle med, forventer et gjenkjennelig KrF som står fast på viktige verdispørsmål, sier Hareide.

Han er spent på debatten som Høyre nå skal fortsette fram mot neste års landsmøte, som kan ende med et ja til eggdonasjon neste år.

– Hvis en velger å gjøre eggdonasjon til et rent likestillingsspørsmål, blir det i realiteten vanskelig å si nei også til surrogati, sier KrF-lederen, som altså er opptatt av hvilken begrunnelse partiet vil bruke for å si ja.

Erna versus Trump

Hareide brukte talen sin til å rose samarbeidet med Høyre og påpeke saker de har fått gjennom. Han roste et samarbeid basert på tillit og hyllet statsminister og partileder Erna Solberg. Hun er Donald Trumps motsetning, mener han.

– Donald Trump har hatt fokus på egen person og tatt selvhøytidelighet til et nytt nivå. Helt i motsatt ende står Erna Solberg, som evner å ta seg selv som person svært uhøytidelig og jobben svært alvorlig, sa Hareide.

