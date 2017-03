Høyre diskuterer skatt og forsvar

KrF-leder Knut Arild Hareide åpner med en hilsningstale dagen etter at et flertall av delegatene ga partiledelsen medhold i at verdisaken eggdonasjon først skal avgjøres etter valget.

Næringsminister Monica Mæland skal innlede til en debatt om næringsliv, skatt og arbeidsplasser.

Senere på dagen skal arbeidsminister Anniken Hauglie varme opp til debatt om velferd og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om sikkerhet og forsvar. Et mulig opprør om forsvarsbudsjettet ser ut til være tatt hånd om i et kompromissforslag, der NATOs 2-prosentsmål er gitt en tidsfrist på ti år.

I løpet av dagen skal statsminister og partileder Erna Solberg og en rekke andre partifolk sparke i gang valgkampen med husbesøk.

