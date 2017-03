Grisenervøs Valen før MGP-finalen

– Jeg er grisenervøs. Redd for å skuffe, men føler at det å tørre å si ja til denne galskapen og faktisk få oppleve den fra innsiden, er fantastisk, skrev Valen på sin Facebook-side få timer før det braker løs i Oslo Spektrum klokken 21 lørdag kveld.

Valen skal på scenen som nummer fem med låta "You & I" som han har skrevet både melodi og tekst til selv. Låta ble kun laget for egen terapi og ikke for at den skulle bli en hit eller vinne noe, skriver han videre.

Åge Sten Nilsen representerte Norge med Wig Wam i Ukraina i 2005, og vender nå tilbake til MGP-sirkuset med bandet Ammunition. Om låta "Wrecking crew" er god nok til en retur til Kiev, gjenstår å se.

– Gleder oss til å rocke MGP nå. Prøvene har gått supert og denne kvelden skal bare nytes med herlige Ammunition brødre og alle de andre artistene her, skriver Nilsen på sin Facebook-side lørdag ettermiddag.

Trøndertrioen In Fusion planlegger å skape festivalstemning på scenen med røyk under framføringen av låta "Nothing Ever Knocked Us Over", men Miriam LaBreche, Nina Grødahl og Saima-Iren Mian måtte nedjustere røykmengden etter prøven da den tjukke røyken sørget for mye hosting.

Rune Rudberg er lørdagens soleklare MGP-veteran med låta "Run Run Away" – hans sjette MGP-opptreden siden debuten for 28 år siden.

– Det lukter fremdeles sagmugg under opprigginga, men det er klart at det har skjedd noe med stab og produksjon siden 1989. Dette er det største en kan være med på som artist, og jeg håper jo at det blir gullfinale, sier Rudberg til NRK.

Dette er de øvrige deltakerne i lørdagens finale: "Places" med Ulrikke, "I go where you go" med Jenny Augusta, "Grab the Moment" med JOWST, "Mesterverk" med Amina Sewali, "First Step In Faith / Oadjebasvuhtii" med Elin & The Woods og "Mama's Boy" med Ella.

