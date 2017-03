50-åring fikk streng fengselsstraff for narkotikasalg

Straffen var i tråd med aktor Øyvind Haukelands påstand, skriver Stavanger Aftenblad.

I retten forklarte han at han bare hadde opptrådt som en «pengemann» for utenlandske kriminelle som han skyldte penger. At han disponerte store pengesummer, forklarte han med at han hadde solgt sex til middelaldrende kvinner på Jæren. Men dette festet ikke retten lit til. 50-åringen er dømt for narkotikakriminalitet flere ganger tidligere.

– Dommen reiser prinsipielle spørsmål knyttet til politiets etterforskningsmetoder. Min klient har vært klokkeklar på sin rolle i saken. Han har på grunn av tvang knyttet til gjeldsforhold ikke sett at han har hatt muligheter til å motstå presset om å være «pengemann», altså en mellommann hvis eneste rolle har vært passiv mottaker av penger, sier mannens forsvarer, advokat Brynjar Nielsen Meling.

Mannen ble stanset av en politibetjent 25. februar i fjor, og erkjente at han hadde kjørt i ruspåvirket tilstand. Ved bilen ble det funnet en lynlåspose med noe cannabis og 75.000 kroner i kontanter. På mannens arbeidsplass fant politiet en snau kilo amfetamin, i underkant av 400 gram cannabis og en drøy kvart million i kontanter.

Totalt fant retten det bevist at mannen oppbevarte og solgte narkotika, og dømte ham for befatning med 3,8 kilo amfetamin og 4,7 kilo hasj.

(©NTB)