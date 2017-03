Veteranen Willoch tar kampen for barnetrygden

Willoch påpekte at ideen om å droppe barnetrygden har vært oppe flere ganger tidligere, men at Høyre alltid har vært imot. Det er en god praksis, mener den tidligere statsministeren.

– Tenk dere om og gjør som man pleier og forkast dette forslaget, sa Willoch i sin tale til landsmøtet fredag.

Han argumenterte med at barnefamilier har hatt en dårligere økonomisk utvikling enn folk som ikke har barn. Han avviser at man i stedet kan bruke pengene på gratis barnehage og SFO, som et mindretall i programkomiteen har gått inn for.

– Hvorfor i all verden skal dette gode formål betales av andre barnefamilier som også trenger støtte? Hvorfor skal de som ikke forsørger barn, slippe å betale? spurte Willoch.

En ordning med lik barnetrygd for alle er dessuten både billigere og mer effektivt enn en behovsprøving.

-Egoisten Donald Trump

Willoch brukte også talen til å ta et oppgjør med ytterliggående strømninger i Vesten.

– Ledende stater i den delen av verden som vi hører til, er rammet av en bølge av ekstrem, nasjonal egoisme, sa Willoch.

– Donald Trump er dessverre langt fra alene om å dyrke slike egosentriske holdninger, fortsatte han. Spesielt alvorlig er det å kombinere egen religiøs tro med forakt for andres, påpekte han.

Men å sette merkelappen «ytterste høyre» på disse lederne, mener Willoch er misvisende.

– Slikt sneversyn er det stikk motsatte av det tradisjonelle høyresyn.

-Gjentar fortidens feilgrep

88-åringen ble hilst med stående applaus både før og etter talen, der han også var syrlig i sin kritikk av venstresiden. Han kalte Arbeiderpartiet og Senterpartiet for en mektig koalisjon som jobber mot forandring og for forvitring.

– Jonas Gahr Støres parti er rammet av en uimotståelig trang til å gjenta fortidens feilgrep, sa veteranen.

(©NTB)