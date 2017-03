Utålmodig Siv Jensen hilste Høyre  

– Frp er fortsatt utålmodige. Vi har fortsatt mye ugjort. Jeg hørte Erna si fra denne talerstolen i går at hun er klar for fire nye år. Det er jeg også! sa Jensen, til applaus fra salen.

Frp-lederen er finansminister i Høyre-leder Erna Solbergs regjering.

Ifølge Jensen går samarbeidet i regjeringen bedre enn det mange hadde ”fryktet og forventet”. Hun la vekt på at de borgerlige har gjort mye for å skape flere arbeidsplasser og bygge landet.

– Ett av virkemidlene for å gjøre det, er å senke skattene, sa Jensen, og fikk ny applaus.

– Dette var ikke et partsinnlegg om nivået på skattelettelser, men jeg har lyst til å si at jeg er veldig stolt over det vi har gjort, sa Frp-lederen.

Hos Høyre pågår det en diskusjon om hvor store skattekutt partiet skal love for neste periode, og om formuesskatten skal fjernes helt eller bare delvis.

– Vi har bidratt til å redusere skattene for å styrke næringslivets konkurransekraft. Vi har også lettet skattene for helt vanlige familier. Alternativet er en rød regjering som skal inn i fremtiden med giret i revers, fastslo Siv Jensen.

