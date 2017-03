Ung mann lettere skadd i slagsmål ved asylmottak i Ulsteinvik

Ifølge politiet i Møre og Romsdal var det to unge gutter på et asylmottak for mindreårige som barket sammen i et slagsmål fredag ettermiddag.

Den ene gutten var bevisstløs da politi og ambulanse kom til stedet, og han ble hentet med luftambulanse og fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim. Politiet opplyste ved 18-tiden at gutten har fått lettere skader etter å ha blitt truffet av stein i nakke og rygg.

Politiet pågrep den andre gutten da de ankom stedet, og han ble tatt med til avhør. Til NTB opplyser politiet i Møre og Romsdal at det så langt ikke er avdekket noen konflikt mellom de to guttene.

På grunn av sin unge alder og etter at det var klart at skadeomfanget ikke er alvorlig, ble den pågrepne gutten løslatt etter at avhørene var ferdige fredag kveld. Ifølge politiet blir han tatt vare på videre av verge og representanter for asylmottaket.

