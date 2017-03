Solberg presser landsmøtet om eggdonasjon

– Jeg håper at vi kan være enige om at når et konservativt parti skal endre standpunkt, så skal vi ha en grundig debatt, sa hun. Hun oppfordrer landsmøtet til å støtte nestleder og helseminister Bent Høies forslag om å utsette saken til landsmøtet i 2018.

Solberg påpeker at eggdonasjon innebærer et medisinsk inngrep, til forskjell fra sæddonasjon.

Partilederen og statsministeren argumenterte for at beslutningen baseres på prinsipper, og at det trengs en sammenheng i politikken om genteknologi.

Opphetet debatt

Men Heidi Nordby Lunde sier partiet har debattert saken i flere år.

– Partiledelsen kunne deltatt i den brede og grundige debatten partiet faktisk har hatt, ikke utsette det slik at velgerne ikke vet hvor vi lander før de stemmer til høsten, sier hun til NTB.

Debatten om hvorvidt eggdonasjon skal tillates i Norge, ble opphetet da Høie leverte inn et forslag om å utsette å ta stilling til eggdonasjon til neste år. Forslaget kom mens debatten var i gang for fullt i landsmøtesalen og avstemningen bare var noen timer unna.

Hordaland-delegat Emma Ingeborg Tveit Erlandsen mer enn ulmer over Høies motstand.

– Eggstokkene mine tar fyr! erklærte hun.

– Takk for at jeg klarte å sette dine eggstokker i fyr. Det er en "once in a lifetime experience", svarte Høie, til rungende latter i salen.

Høie ber om at det blir en bred diskusjon om bioteknologi fram mot landsmøtet i 2018 og at partiet ikke tar en beslutning om eggdonasjon nå.

Spørsmålet om eggdonasjon bør diskuteres sammen med en rekke andre spørsmål knyttet til ny genteknologi, mener han.

– Ikke lytt til KrF

Unge Høyres nestleder Sandra Bruflot reagerte også på at forslaget blir lagt på bordet i siste liten og viste til at mange fylkeslag alt har diskutert saken.

– Denne diskusjonen vil være akkurat like vanskelig om få år, sa hun.

– La oss som vil stemme ja til eggdonasjon, få lov til å stemme ja, fortsatte hun.

Maren Malthe-Sørensen fra Oslo advarte mot å lytte til KrF-leder Knut Arild Hareide som har advart Høyre mot å si ja.

– Jeg tror ikke de vil gå til skilsmisse fordi vi er litt uenige. Vi bør ikke skrote våre meninger for å tekkes KrF. La nå Hareide sove med ryggen til et par netter, sa hun.

Høie fremmer forslaget sammen med en rekke fylkeslag: Akershus, Oppland, Vestfold, Østfold, Telemark, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Aust-Agder og Vest-Agder. Dersom alle delegatene fra disse fylkene støtter Høies forslag, vil saken bli utsatt. Men det er ikke klart om alle delegater vil gjøre nettopp det. I flere fylkeslag er praksisen at delegatene er fristilt i verdispørsmål.

«Høyres landsmøte ber sentralstyret legge til rette for en bred diskusjon om bioteknologi fram mot landsmøtet i 2018, hvor det også tas stilling til spørsmålet om eggdonasjon. Dette arbeidet skal inngå i grunnlaget for arbeidet med nytt prinsipprogram», lyder forslaget.

