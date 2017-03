Silver utbetaler kun halv pensjon

"Administrasjonsstyret har bestemt at det inntil videre skal foretas tilsvarende 50 prosent betalinger av pensjoner den femtende dag i kommende måneder. Administrasjonsstyrets oppgave er å forvalte kundenes interesse på best mulig måte. Det er mange forhold som spiller inn med hensyn til å finne gode løsninger, så arbeidet må påregnes å ta noe tid.", opplyser Silver på sine nettsider.

Dersom det skulle vise seg at 50 prosent betaling av pensjoner er for høyt, vil Silver redusere utbetaling av pensjoner eller stanse pensjonsutbetalinger eller bli krevd tilbakebetaling.

Finansdepartementet opplyste 17. februar at Silver ble satt under offentlig administrasjon. Bakgrunnen er at selskapet ikke har tilstrekkelig kapital til å oppfylle gjeldende solvensregelverk.

– Vi er sjokkert og forbannet. Statens vedtak om å sette Silver under administrasjon kaster rått og hensynsløst 20.000 pensjonskunder ut i stor og lang usikkerhet, sa Stig Grimsgaard Andersen, representant for aksjonærene i Silver Pensjonsforsikring etter at departementet hadde tatt sin beslutning.

Silver opplyser fredag at det kun er kunder som allerede mottok pensjon før selskapet ble satt under administrasjon som vil få utbetalt penger nå.

"Pensjonsavtaler hvor utbetaling ikke var startet på tidspunktet for administrasjonsvedtaket, men hvor avtalen under vanlige forhold nå skulle tilsi oppstart av pensjonsutbetaling, er under vurdering", skriver selskapet.

De opplyser at det vil bli gitt nærmere informasjon om dette når administrasjonsstyret har tatt stilling til spørsmålet, noe som er ventet innen 15. april, som er neste tidspunkt for utbetaling av pensjoner.

