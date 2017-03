Person til sykehus etter å ha gått gjennom isen i Sarpsborg

Klokka 17.38 fredag fikk politiet melding fra AMK om at to personer hadde gått gjennom isen på Isesjøen. Politiet, dykkere fra brannvesenet, et redningshelikopter og en ambulanse ble sendt til stedet.

– Da vi kom fram, viste det seg at den ene personen hadde klart å komme seg opp av råken selv, sier operasjonsleder Paul Horne i Øst politidistrikt til NTB.

Horne sier vedkommende ble funnet i iskanten ved land og tatt med til nærmeste ambulanse.

– Da var det klart at det fremdeles var en person i råken. Redningshelikopteret ankom kort tid etter og fikk hentet opp vedkommende, sier operasjonslederen.

Personen ble brakt til Sykehuset Østfold Kalnes. Vedkommende beskrives som våken, men nedkjølt.

Horne sier det er for tidlig å si noe om hvorfor de to personene var ute på innsjøen. Han sier videre at han nok vil fraråde personer å ferdes på innsjøer i fylket nå.