Mann tiltalt for å ha latt jakthunder jage bjørner

Mannen er tiltalt for brudd på naturmangfoldsloven. Hendelsen skal ha skjedd i slutten av mars i fjor, like etter at bjørnene hadde kommet ut fra vinterhiet, ifølge NRK.

Statens naturoppsyn hadde fulgt med på bjørnebinna med to unger på Flishøgda i Elverum. De undersøkte spor i området og mener to hunder forfulgte og jagde bjørnene i mer enn 4,7 kilometer.

– Bjørnen blir sett på som særlig sårbar tidlig på våren. Den har da ligget i hi fra høsten før, den hadde unger og er i en vanskelig situasjon med tanke på ernæring.

– Bjørnen trenger litt tid på å komme i gang etter å ha ligget i dvale hele vinteren. Derfor er det en grov overtredelse etter det statsadvokaten legger til grunn, sier politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt til NRK.

Den tiltalte nekter straffskyld, ifølge hans advokat Jørn Mejdell Jakobsen. Rettssaken skal går for Sør-Østerdal tingrett, men saken er ikke berammet.

