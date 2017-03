Hoffet ringte intervjuobjekter i kritiske artikler

Tidligere generalsekretær i Presseforbundet, Per Edgar Kokkvold, mener framgangsmåten er uheldig etter at det er kjent at flere som har uttalt seg til Dagbladet i kritiske artikler om kongehuset, i ettertid har fått telefoner fra Slottet.

– Når Slottets kommunikasjonssjef ringer til personer som uttaler seg kritisk til en avis, må det oppfattes som at man fra Slottets side legger press på intervjuobjekter. Særlig om det skjer allerede før intervjuet de har gitt er satt på trykk, sier han til Dagbladet.

Både stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V), professor Per Lægreid og professor Eivind Smith har opplevd å få telefoner fra Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen i forbindelse med uttalelser de har kommet med, skriver Dagbladet.

Marianne Hagen skriver i en epost at hun gjennom de ulike telefonoppringningene ville forsikre seg om at de som uttaler seg i Dagbladet er "presentert for hele bildet". Hun mener at flere av intervjuobjektene ikke har vært "orientert om fakta" når de har uttalt seg.

– Vi er de første til å beklage at dette har vist seg å være nødvendig, skriver hun i eposten.

De nevnte intervjuobjektene sier på sin side at de ikke kjenner seg igjen i hennes beskrivelse.

–Jeg fikk en sint telefon fra Slottet, sier Rotevatn til avisen, mens professor Lægreid sier at Hagen ringte om intervjuet allerede før saken sto på trykk. Professor Eivind Smith er ikke enig i Hagens framstilling av telefonsamtalen, men sier at han ikke opplevde den som ubehagelig.

