Høyres "rike onkler" i privat julefest i statsministerboligen

Det var til sammen 100 gjester i selskapet, deriblant familie, venner og kolleger. Ifølge VG inkluderer gjestelisten forretningsmann Christen Sveaas, Orkla-eier Stein Erik Hagen, reder-arving Leif Ovesen Høegh og Mills-eier Knut Gregardsøn Heje. Til sammen har de fire mennene og selskaper de er tilknyttet gitt pengegaver til Høyre på minst 20 millioner kroner de siste fem årene.

– Dette er venner av Høyre, og på gløggselskapet deltar venner, partifeller fra ulike deler av partier og venner av Høyre, forklarer statsministeren.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen mener invitasjonene gir grunn til å stille spørsmål.

– Som VG har skrevet om tidligere har Høyres sponsorer fått godt betalt for pengegavene til partiet. At det nå viser seg at de samme sponsorene har tilgang til statsministerens private selskaper i statsministerboligen gjør nok at mange setter spørsmålstegn ved troverdigheten i partiledelsens påstander om at det «ikke er slik i Høyre at noen medlemmer har større innflytelse enn andre, sier Marthinsen.

Solberg avfeier kritikken.

–Jeg har de siste årene møtt flere hundre enkeltmennesker og organisasjoner. Det gjør jeg uavhengig av politisk ståsted eller om de støtter Høyre på noen måte, sier hun.

