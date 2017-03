Høyre vil ha pils i park og sterkere øl i butikk

To endringsforslag til programmet ble vedtatt på landsmøtet fredag. Partiet går nå inn for at det ikke lenger skal være forbudt å drikke alkohol i parken, og at øl med et alkoholinnhold på 5,5 prosent skal kunne kjøpes i butikk.

Vedtakene ble tatt imot med jubel blant mange landsmøtedelegater som hadde tilbrakt en lang fredag i konferansesalen på Gardermoen.

Redaksjonskomiteen mente forslagene burde avvises, men flertallet ville noe annet. Torbjørn Røe Isaksen, som ledet arbeidet med å skrive forslaget til partiprogram, synes ikke å ta det tungt at flertallet ønsket en mer liberal alkoholpolitikk enn programkomiteen opprinnelig foreslo. Han nøyde seg med å påpeke at «pils i park» muligens måtte omformuleres noe.

Et forslag om å utvide salgstidene for alkohol ble avvist.

(©NTB)