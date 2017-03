Høyre vil gi voksne barnevernsbarn rett til ettervern

Et flertall av delegatene stemte for et nytt punkt i partiprogrammet om å gi barnevernsbarn som har fylt 18 år, rett til fortsatt hjelp.

De mest brukte ettervernstiltakene er økonomisk hjelp, bolig med oppfølging og videre fosterhjem, ifølge kommunenes organisasjon KS.

Redaksjonskomiteen innstilte på å avvise forslaget.

