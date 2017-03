Høyre-ledelsen vant slaget om eggdonasjon

197 delegater stemte for forslaget om å utsette beslutningen, 150 stemte mot og to delegater stemte blankt.

Det var helseminister Bent Høie som ba landsmøtet om å utsette å ta stilling til spørsmålet. Han mente spørsmålet om eggdonasjon må diskuteres sammen med en rekke andre spørsmål knyttet til ny genteknologi.

At forslaget ble lagt på bordet i siste liten etter at mange fylkeslag hadde ferdigdiskutert saken, vakte irritasjon hos flere i salen. Forslaget kom mens debatten var i gang for fullt i landsmøtesalen og avstemningen bare var noen timer unna, og særlig Unge Høyre reagerte.

– Denne diskusjonen vil være akkurat like vanskelig om få år. La oss som vil stemme ja til eggdonasjon, få lov til å stemme ja, sa Unge Høyres nestleder Sandra Bruflot fra talerstolen.

Men Høie, som la fram forslaget sammen med fylkeslagene fra Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Aust-Agder og Vest-Agder, fikk landsmøtet med på å utsette beslutningen til 2018.

Også statsminister og partileder Erna Solberg støttet forslaget om å utsette beslutningen. Hun argumenterte for at beslutningen baseres på prinsipper, og at det trengs en sammenheng i politikken om genteknologi.

– Jeg håper at vi kan være enige om at når et konservativt parti skal endre standpunkt, så skal vi ha en grundig debatt, sa hun.