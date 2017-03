Høyre-kvinner raser etter Høies kuppforsøk i eggdonasjonsdebatten

Det var Hordaland-delegat Emma Ingeborg Tveit Erlandsen som mer enn ulmet over Høies motstand mot eggdonasjon da hun entret talerstolen på landsmøtet.

Høie valgte et humoristisk svar:

– Takk for at jeg klarte å sette dine eggstokker i fyr. Det er en "once in a lifetime experience", svarte han.

Høie vil ha en bred diskusjon om bioteknologi fram mot landsmøtet i 2018 og ikke ta en beslutning om partiet skal være for eller imot eggdonasjon fredag.

Høie argumenterer for at spørsmålet om eggdonasjon bør diskuteres sammen med en rekke andre spørsmål knyttet til ny genteknologi.

Unge Høyres nestleder Sandra Bruflot reagerte også på at forslaget blir lagt på bordet i siste liten og viste til at mange fylkeslag alt har diskutert saken.

– Denne diskusjonen vil være akkurat like vanskelig om få år, sa hun.

– La oss som vil stemme ja til eggdonasjon, få lov til å stemme ja, fortsatte hun.

Høie fremmer forslaget sammen med en rekke fylkeslag: Akershus, Oppland, Vestfold, Østfold, Telemark, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Aust-Agder og Vest-Agder. Dersom alle delegatene fra disse fylkene støtter Høies forslag, vil saken bli utsatt. Men det er ikke klart om alle delegater vil gjøre nettopp det. I flere fylkeslag er praksisen at delegatene er fristilt i verdispørsmål.

«Høyres landsmøte ber sentralstyret legge til rette for en bred diskusjon om bioteknologi fram mot landsmøtet i 2018, hvor det også tas stilling til spørsmålet om eggdonasjon. Dette arbeidet skal inngå i grunnlaget for arbeidet med nytt prinsipprogram», lyder forslaget.

