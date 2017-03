Frisør Merete Hodne tapte i retten mot Løgnaslaget 

Frisøren gikk til sak mot gruppa som i sin revy "Løgnasevangeliet" synger om "en hårsår frisør fra Bryne" der betegnelsen "nazifrisør" blir brukt flere ganger. Det var denne betegnelsen Merete Hodne gikk til retten for å få fjernet.

Kan stenge salongen

Løgnaslaget har hittil spilt revyen nesten 60 ganger, og 25.000 har sett forestillingen. Da Hodne forklarte seg i Stavanger tingrett onsdag, sa frisøren at hun har hatt det fælt siden hun ble omtalt som hun gjorde av revygruppa.

– Det går ut over foreldrene mine, ungene synes det røyner på, kunder skammer seg. Jeg vurderer å stenge salongen for å bli kvitt nazifrisør-stempelet, sa Hodne.

Selv om frisøren ikke fikk rettens medhold, må Løgnaslaget likevel betale sakskostnader. Løgnaslagets advokat er likevel tilfreds.

– Det er en seier for ytringsfriheten. En viktig avgjørelse. Den viser at også humorister har et stort slingringsmonn i hvordan de kan ytre seg i samfunnsdebatten, sier advokat Brynjar Meling til Stavanger Aftenblad.

Seier mot sensur

– Dette var ikke uventet. Det er en seier mot sensur. Vi kan ikke la en frisør på Bryne bestemme hva som er ytringsfrihet, sier komiker Per Inge Torkelsen til Nettavisen.

Han venter nå et erstatningskrav fra Bryne-frisøren og sier at de allerede fredag kveld vil bruke revynummeret hun har reagert på. Hodne selv sier fredag at hun ikke har noen kommentar til dommen og at hun heller ikke har tatt stilling til om hun vil anke den.

Hodne ble i lagmannsretten tidligere i år idømt et forelegg på 8.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne. Saken er anket til Høyesterett. Hodne har tidligere vært aktiv i Pegida og Stopp islamiseringen av Norge