Forslag til forsvarskompromiss i Høyre 

En rekke fylkeslag har krevd at Høyre har som ambisjon at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret innen 2024.

Det er en langt strengere formulering enn programkomiteens forslag om at partiet skal ha som ”langsiktig ambisjon” å nå et slikt nivå.

Fredag ettermiddag la redaksjonskomiteen fram et kompromissforslag. Der heter det at man skal fortsette med en "reell og betydelig" opptrapping til Forsvaret, og dessuten:

”Høyre slutter opp om beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2%-målet i løpet av et tiår”.

Tror på tilslutning

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes fra Akershus, en av ”forsvarsopprørerne”, tror kompromisset vil tilfredsstille forsvarsvennene.

– Det er viktig at vi sier det samme ute og hjemme. Det gjør vi hvis landsmøtet vedtar dette forslaget. Dette er en klar og entydig ambisjon, sier han til NTB.

Forsvarspolitikken var en het potet også på Høyres landsmøte i fjor. Elvenes viser til at verden er blitt mer utrygg også det siste året.

– Vi har en ny president i USA som ber Europa ta en større del av ansvaret for sin egen sikkerhet. USA dekker 70 prosent av NATOs utgifter. Det er bakteppet, samt at Forsvaret over altfor mange år har vært underfinansiert og brakt helt ned på grunnmuren, sier han.

Elvenes viser til at det ligger 160 milliarder kroner ekstra inne i langtidsplanen for Forsvaret og 7 milliarder ekstra i den fireårsperioden vi er inne i.

– Ikke råd til alt

Under åpningen av Høyre-landsmøtet på Gardermoen denne uken understreket Torbjørn Røe Isaksen, som har ledet programarbeidet, at man må prioritere.

Han minnet om at Norge står overfor en tid med en strammere økonomi, og at det ikke er mulig å øke de offentlige utgiftene og kutte skattene, samtidig som man skal begrense oljepengebruken.

– Det regnestykket går rett og slett ikke opp. Vi kan ikke si ja til alt, konstaterte han.

Høyre-ledelsen har flere ganger uttrykt sterk skepsis til et prosentmål for forsvarsbudsjettet. Mantraet har vært at det er viktigere hva man bruker penger på enn hvor mye penger man bruker.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg var med da NATO-landene høsten 2014 vedtok at 2-prosenten skal være innfridd innen 2024. Likevel uttalte hun året etter til Forsvarets forum at hun mener «prosentmål er tull».

– Det er ikke et mål i seg selv å nå 2 prosent. Målet må være mest mulig forsvarsevne. Om vi når 2 prosent, avhenger av hvor mye norsk økonomi vokser, sa hun den gang.

