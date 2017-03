Erna Solberg tror ikke ja til eggdonasjon ville skapt borgerlige problemer

– Det er først og fremst hensynet til egen prosess. Skal du skifte standpunkt, så er det ikke bare fordi man har hatt en kampanje for å ta det opp i fylkeslagene. For at det skal oppleves som en god prosess, må man bruke tid, sier Høyre-lederen til NTB.

Solberg mener et ja ikke nødvendigvis ville skapt problemer for fortsatt samarbeid med Kristelig Folkeparti. Hun viser til at det uansett er flertall for eggdonasjon blant partiene på Stortinget.

– Jeg tror sakene om barnetrygd og kontantstøtte hadde vært vanskeligere, sier hun.

Landsmøtet stemte fredag ned forslaget om å droppe universell barnetrygd og kutte ut kontantstøtten. I tillegg ble det besluttet å utsette diskusjonen om å tillate eggdonasjon til neste landsmøte.

