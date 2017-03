DN-fotograf fikk prisen for Årets Bilde

Det er Pressefotografenes Klubb som står bak den prestisjetunge, årlige premieringen av det ypperste innen norsk foto- og videojournalistikk.

Juryens begrunnelse for å gi Nordahl prisen for bildet med tittelen "Ruinliv" er blant annet at bildet forteller som et folk som for få år siden opplevde et høyt velstandsnivå og deretter opplevde at alt ble kaos.

"Fotografen har evnet å manøvrere i dette kaoset, å fange et tidsbilde av en situasjon som likevel oppleves så gjenkjennelig. Tre pent kledde mennesker står foran en port, med veske og handleposer. Rundt dem er alt i oppløsning. Bildet bæres av kontrastene, både visuelt og symbolsk. Det er intuitivt, sykt og svært sterkt. Årets beste bilde er likevel fylt av en utrolig verdighet", heter det i juryens begrunnelse.

45 år gamle Nordahl vant prisen også i 1999, da som fotograf i Dagbladet. Han har også vunnet flere internasjonale priser.

Prisen er blitt utdelt siden 1956. I tillegg til kåringen av Årets Bilde er det også flere kåringer og premieringer innen en rekke andre kategorier.

