Bildrapssak opp i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett starter 15. mars behandlingen av ankesaken der en kvinnelig bilfører er tiltalt for ved uaktsomhet å ha kjørt på en mor som gikk på fortauet med en barnevogn.

Ulykken, som skjedde noen hundre meter fra Ullevål sykehus 9. september 2014, resulterte i at småbarnsmoren Charlotte Bøhler Wilhelmsen (26) ble påkjørt bakfra og døde. Barnet i barnevogna fikk lettere skader.

Den 53 år gamle bilføreren ble i juni i fjor frifunnet for uaktsomt drap. Tingretten la da til grunn at bilføreren forut for påkjørselen fikk en plutselig kortvarig besvimelse eller besvimelseslignende tilstand, og de fant det ikke bevist at hun hadde opptrådt uaktsomt.

Påtalemyndighetens anke gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. De etterlatte samt skadelidte har påanket tingrettens avgjørelse av de sivile kravene.

Det er satt av tre dager til saken.

