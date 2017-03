Barn under ti år i asyl-overgrepssak

De seksuelle handlingene jentene skal ha blitt utsatt for går tilbake til 2013. 13 av jentene er i dag under 16 år gamle og er blitt avhørt på Statens barnehus i Kristiansand, ifølge Fædrelandsvennen. To av dem er over 16 år og er blitt avhørt på ordinært vis.

– Blant de fornærmede er det også barn under ti år, opplyser politiadvokat Ingrid Thorsen.

Den siktede mannen har i flere år jobbet tett med asylsøkere i en lederfunksjon. Han ble pågrepet 16. februar og varetektsfengslet i fire uker. Så langt har politiet holdt kortene tett til brystet i saken.

(©NTB)