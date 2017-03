Alle kommuner får egen politikontakt før sommeren  

Et mål med den såkalte nærpolitireformen er å styrke forebyggingsarbeidet og at politiet jobber tettere og mer strukturert sammen med hver kommune. Planen er at politikontakten skal bidra til dette.

– Politikontaktordningen er et av flere tiltak for å sikre at politiet er til stede i alle kommuner, også i kommuner som tidligere ikke har hatt en fast tilstedeværelse. Det representerer en styrking av samarbeidet med kommunene om forebygging, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Alle kontaktene skal være klare innen 15. juni. Politikontakten skal være uniformert og på plass i kommunen en eller flere dager i uken, avhengig av kommunestørrelse og behov.

Målet er at politikontakten skal opparbeide seg god lokalkunnskap om kommunen og kunnskap om spesielle forhold i lensmannsdistriktet eller politistasjonsdistriktet.

