Verdens største pizzakjede jafser i seg Dolly Dimple's

Dolly Dimple’s er landets tredje største pizzakjede med over 500 medarbeidere, 42 butikker og en omsetning på 308 millioner kroner. Domino's Pizza kom til Norge for rundt tre år siden og har tolv restauranter i Norge.

– Vår langsiktige ambisjon er å bli nummer én på pizza i Norge, sier Domino's Pizzas sjef i Norge, Kenneth Lorentzen.

Størst i verden

Også Norgesgruppen, som eier Dolly Dimple's, er godt fornøyd med overtakelsen. Administrerende direktør Marianne Ødegaard Ribe i Norgesgruppen Servicehandel opplyser at flere potensielle kjøpere har kontaktet dem etter at fusjonen med Peppes Pizza ble stanset.

Domino's Pizza Group er ledende på verdens pizzamarked og leverer ifølge sin hjemmeside over en million pizzaer daglig. Ifølge Financial Times kjøpte de Dolly Dimple's for 4 millioner pund eller rundt 40 millioner kroner.

Selskapet har over 13.000 restauranter i mer enn 80 land og har sitt hovedkvarter i Ann Arbor Charter Township i Michigan i USA. Til sammenligning har Peppes Pizza 81 restauranter og er den største pizzakjeden i Skandinavia.

Nettavisen spår at den ny konstellasjonen dermed bør ha langt større sjanser til å få Konkurransetilsynets godkjennelse enn den strandede fusjonen mellom Peppes Pizza og Dolly Dimple's.

Stanset i fjor

Planen om en fusjon mellom Dolly Dimple's og Peppes Pizza ble stanset i fjor høst. Konkurransetilsynet mente oppkjøpet ville ført til at konkurransen innenfor restaurant- og take-away-markedet i Norge ble vesentlig begrenset.

Peppes Pizza klaget avgjørelsen inn for Næringsdepartementet, men i januar i år satte næringsminister Monica Mæland (H) et endelig punktum for sammenslåingen.

Departementet begrunnet avgjørelsen med at fusjonen ville oppheve konkurransen mellom de to selskapene og motivere til økte priser.

"Andre aktører i bransjen vil ha liten mulighet til å disiplinere den nye aktøren", het det.

