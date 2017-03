Ungdomspartiene krever 15.000 flere studentboliger

Partiene krever at det blir 20 prosent dekningsgrad på studentboliger, noe som betyr at det trengs nesten 15.000 flere studentboliger, ifølge NRK.

I tillegg ber de om at studiestøtten øker med minst 30.000 kroner i året, og at stortingspolitikerne bevilger mer penger til psykisk helsevern for studenter.

– Det er unikt at alle ungdomspartiene er med, særlig i et valgår. Det gjør det lett for moderpartiene å si ja til dette kravet, mener leder Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon.

(©NTB)