Tidligere overgrepsdømt ekspolitimann fengslet fire måneder etter han ble løslatt

Mannen er varetektsfengslet i åtte uker, og er siktet for nye forhold, melder Aftenposten. 50-åringen ble dømt for seksuelle overgrep mot 16 mindreårige gutter mellom 10 og 17 års alder fra Norge, Brasil og Romania i 2010.

50-åringen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 311 som omhandler fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn.

– I tillegg har han også brutt vilkårene for prøveløslatelsen, sier politiadvokat Trine Hanssen i Innlandet politidistrikt til avisen.

Den overgrepsdømte ekspolitimannen ble prøveløslatt den 23. september i fjor, men det var under tvil, på en rekke skjerpende vilkår, og under streng kontroll av Kriminalomsorgen.

I prøveløslatelsesdommen fra Tønsberg tingrett het det blant annet at mannen "ikke bør arbeide et sted hvor han har lett tilgang til unge prepubertale gutter", og retten fant at det "fremdeles foreligger en reell og kvalifisert fare for at mannen ved en prøveløslatelse igjen vil ha seksuell omgang med unge gutter (barn)".

Politiet mener at han bare tre uker etter at han ble prøveløslatt lastet ned nytt, grovt overgrepsmateriale. Ifølge Kripos har han også vært i kontakt med et nettverk av andre overgripere som ble rullet opp i "Dark Room"-operasjonen.

Politiadvokat Trine Hanssen forteller at mannen nekter straffskyld, men han har godtatt politiets begjæring om varetektsfengsling.

