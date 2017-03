Solberg lover milliarder til ny teknologi

I sin åpningstale til partiets landsmøte påpekte Solberg at det trengs forskning som vil gi teknologiske gjennombrudd, og nevnte digitalisering og nanoteknologi som eksempler. Slik forskning på "muliggjørende teknologier" kan gi grunnlag for helt nye bedrifter, påpeker hun.

– Høyres løfte for neste periode er at hvis vi får fortsette i regjering så vil vi øke bevilgningene til muliggjørende teknologier. Selv om jeg ikke er glad i å snakke om milliarder, så må vi nok tenke i slike størrelser her, sa hun.

Hun lovet videre moderate skattelettelser som skal gjøre det lettere å være gründer og skape arbeidsplasser.

(©NTB)