Solberg: Valget står mellom endring og forvitring

– Jeg er klar for fire nye år som Norges statsminister, erklærte partilederen og fikk rungende applaus fra landsmøtedelegatene. Med slagordet «Vi tror på Norge» i bakgrunnen åpnet Solberg landsmøtet.

Ved siden av valgløfter om teknologiutvikling, skole, forsvar og «moderate skattelettelser» brukte hun talen til kritikk av sin «konkurrent til statsministerjobben» – Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Valget står ikke mellom endring og stillstand, slik venstresiden forsøker å gi inntrykk av. I virkeligheten står valget mellom endring og forvitring, sa Solberg i talen.

Stiller bak

Hun anklaget venstresiden for å ville reversere den nåværende regjeringens reformer og ha få egne ideer om hvordan grunnlaget for det nye samfunnet skal legges.

– Venstresiden preges av to ledende partier med et vanskelig forhold til endringer. Ett som ikke helt vet hva det vil, og ett som ikke vil noen ting, sa hun.

Kostnader, skatter og avgifter gjør at norske selskaper stiller lenger bak startstreken enn konkurrentene, hevdet hun. For å skape flere jobber må man styrke bedriftenes evne til å konkurrere.

– Høyres politikk skaper ikke nye arbeidsplasser. Sysselsettingen faller, og Høyre har gjort arbeidslivet mindre trygt, parerer Ap-leder Jonas Gahr Støre, som sier skattekuttene ikke virker, samtidig som forskjellene øker.

Dyre løfter

I neste periode ønsker Solberg moderate skattelettelser. I tillegg lovet hun milliarder til forskning og utvikling av teknologi som kan bli til nye næringer og arbeidsplasser, så vel som bedre kvalitet i eldreomsorgen, satsing på skole, forsvar, integrering og tiltak mot utenforskap.

På spørsmål om hvordan dette skal finansieres, viser Solberg til at regjeringen har vist at den klarer å prioritere.

– Så lenge vi har vekst i økonomien vil det være penger å fordele, og så må vi bruke penger godt på andre områder. Men jeg er opptatt av at vi ikke skal forlove oss på skattelettene eller andre ting, sier hun.

På landsmøtet skal delegatene vedta nytt partiprogram, avgjøre flere stridssaker og gjøre seg kampklare foran høstens stortingsvalg.

Skryter av samarbeidet

Solberg mener de fire samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre har vist at de kan styre og håndtere store utfordringer som oljeprisfall og flyktningkrise.

– Ingen har fått det helt som de ville. Heller ikke vi. Noen høye bølger har det vært. Men vi har også fått til mye sammen, og vi har alle mye å være stolte over. Det er et godt utgangspunkt for de neste fire årene, sa hun.

– Høyres landsmøte vedtok i fjor at vi skal gå til valg på et bredest mulig borgerlig samarbeid. At Høyre ikke vil velge bort noen. Det vedtaket ligger fast, sa hun.

Solberg er arkitekten bak det borgerlige samarbeidet og ønsket opprinnelig både KrF og Venstre inn i regjering sammen med Høyre og Frp. Men ved inngangen til valgkampen virker den planen langt mindre realistisk enn i 2013, da resultatet ble en samarbeidsavtale.

