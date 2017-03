Sju i varetekt etter omfattende aksjoner mot somalisk narkotikanettverk i Oslo

De sju personene, som alle har somalisk bakgrunn, sitter varetektsfengslet, ifølge TV 2. Dette skjer etter at politiet siden begynnelsen av februar har slått til mot en rekke personer de mistenkte drev med omfattende narkotikakriminalitet i Oslo.

Beslaget på 20 kilo heroin betegnes som det største i hovedstaden på lang tid. Grønland politistasjon har samarbeidet med Seksjon for organisert kriminalitet i det som kalles "Operasjon Tøyenbadet".

Politiet har slått til mot åpent narkotikasalg på Grønland, Tøyen og langs Akerselva, som de antok kunne lede dem til hovedpersonene i nettverket.

– Dette er et somalisk nettverk som helt åpenbart har forsynt Oslo med heroin, og slik sett er et betydelig nettverk slått ut i denne omgangen, sier leder for organisert kriminalitet, Einar Aas, til TV 2.

De sju pågrepne er fra i underkant av 30 og opp til 50 år, og antas å ha kunnet jobbe uforstyrret over tid. De skal tidligere også ha vært aktive i kjøp og salg av khat.

