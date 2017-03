Politiet: Mobilkrana hadde ikke kjetting da ulykken i Kristiansand skjedde

Det bekrefter etterforskningsleder Ole Segberg ved Vågsbygd politistasjon til NRK torsdag. Det er imidlertid uklart om mobilkrana skulle vært skodd med kjettinger.

Ifølge eksperter kanalen har snakket med eksisterer ikke noe lovkrav om at mobilkraner skal bruke vinterdekk eller kjettinger. Isteden skal de, i likhet med andre kjøretøy, "ha dekk etter føret".

Daglig leder i Nordic Crane Sør, Håvard Jahren, sier til NRK at dekkene var i henhold til reglementet.

Mobilkrana hadde imidlertid vinterdekk på da den skled nedover fra en bakketopp på en gang- og sykkelsti i Vågsbygd i Kristiansand, mens de to som jobbet på krana undersøkte bakken for å se om den var glatt.

Skulle ikke vært der

En fem år gammel gutt døde etter å ha havnet i klem under krana, mens hans tre år gamle søster slapp fra ulykken med kun et skrubbsår i panna. De to barna var på vei til barnehagen sammen med sin mor da de ble truffet, og veien er også i nærheten av en barneskole.

Flere foreldre reagerte i etterkant av ulykken på at det i det hele tatt er mulig å drive anleggsarbeid på en gang- og sykkelsti i skoletiden.

Kristiansand kommune, som er byggherre i anleggsprosjektet mobilkranen ble benyttet i, har imidlertid i sine generelle retningslinjer at det ikke skal være byggeaktivitet i nærheten av skolen i tidsrommet mellom klokken 7.30 og 15.

Svein Reismann fra entreprenørselskapet HSH sier likevel til TV 2 at de "ikke er kjent med at det ikke skulle foregå anleggstrafikk mellom 07.30 og 15.00".

Ragnar Evensen, teknisk direktør i Kristiansand kommune, sier retningslinjene ikke nødvendigvis gjaldt i dette tilfellet.

–Det er ikke nødvendigvis slik at de vil gjelde i et slikt prosjekt, der er det entreprenørens egne rutiner som blir lagt inn i en slik HMS-plan, som vi skal være kjent med og godkjenne, sier han til samme kanal.

For tidlig å konkludere

Det er likevel foreløpig for tidlig for politiet å konkludere om årsaken til den tragiske ulykken, og om eventuelle retningslinjer er brutt.

Kommunen har varslet at de vil gjøre nøye vurderinger av alle rutiner på deres byggeplasser, samtidig som politiet har avhørt både vitner og sjåføren av mobilkranen i løpet av onsdagen.

Politiet vil torsdag ikke offentliggjøre hva som har blitt sagt i avhørene, og de har fortsatt ikke gjort det kjent hvorvidt de ønsker å ta ut siktelse mot den erfarne kranbilføreren.

– Jeg har ikke snakket med politijuristen om det er aktuelt, sa politiførstebetjent Ole Segberg ved Vågsbygd politistasjon til TV 2 onsdag.

Samtidig som politiet har gjennomfør avhør, fortsatte Havarikommisjonen, krimteknikere og Statens vegvesen å undersøke mobilkrana torsdag.

(©NTB)