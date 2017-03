Nedturen fortsetter på Oslo Børs

Vinneren torsdag var Norwegian som steg hele 3,5 prosent. Deretter fulgte Yara og Telenor som steg med henholdsvis 2 og 1,3 prosent. Marine Harvest gikk opp 0,9 prosent.

Mest omsatt var Statoil og Norsk Hydro som falt henholdsvis 1,6 og 0,7 prosent. Den største nedturen måtte PGS tåle. Selskapet falt 5,6 prosent. Også Subsea 7 hadde en dårlig dag med et fall på 2,6 prosent-

Børsbildet i Europa er blandet. CAC 40 i Paris steg 0,3 prosent, FTSE 100 i London falt 0,4 prosent og DAX 30 i Frankfurt sto på stedet hvil torsdag.

Oljeprisen faller videre og et fat nordsjøolje omsettes torsdag ettermiddag for 51,9 dollar fatet, et fall på 1,2 dollar i løpet av dagen. Prisen på amerikansk lettolje er igjen godt under 50 dollar. Torsdag ettermiddag er prisen 49,2 dollar fatet.

(©NTB)