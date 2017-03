Namsos kommune stevner Helse Nord-Trøndelag 

Det opplyser kommunen i en pressemelding.

De skriver videre at psykisk syke mennesker som av staten idømmes tvunget psykisk helsevern, og som er friske nok til å bo hjemme, burde ut fra et faglig ståsted ikke institusjonaliseres. Namsos kommune har i dag en pasient med tvungent psykisk helsevern som bor utenfor institusjon. Det koster kommunen opp mot 10 millioner kroner i året.

– Det er ikke riktig at kommunen blir sittende igjen med regningen for et tilbud til en innbygger som er idømt tvungen psykisk helsevern, sier kommunikasjonsrådgiver i Namsos kommune, Ole Morten Melgård, til NRK.

Kommunen mener at staten, fortrinnsvis ved kriminalomsorgen, burde stille opp med særlige finansieringsordninger for den typen pasienter.

Selv om de opplever at samarbeidet med Helse Nord-Trøndelag er godt, mener Namsos kommune at de ikke har annet valg enn å stevne helseforetaket for å få avklart det økonomiske ansvaret.

–​ Det som skal skje fremover nå er at vi skal fullføre stevningen og sende den inn, sier Melgård.

(©NTB)