NRK-måling: Senterpartiet fortsetter framgangen

Senterpartiet går fram 2,3 prosentpoeng på marsmålingen Norstat har gjort for NRK. Partiet får 10,9 prosents oppslutning. Ifølge undersøkelsen vil mer enn åtte av ti som stemte Senterpartiet ved forrige valg, stemme på partiet også i årets valg.

– Jeg tror dette er et resultat av Høyre og Frps sentralisering, og vår stødige kamp mot den samme, sier parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad.

Høyre får 22,4 prosent, en nedgang på 2,2 prosentpoeng – og er den største nedgangen av samtlige partier på målingen. Regjeringspartner Fremskrittspartiet får en oppslutning på 14,4 prosent, opp 1,4 prosentpoeng.

Samarbeidspartiene Venstre og KrF får henholdsvis 3,9 og 4,6 prosent. For Venstre er det en framgang på 0,5 prosentpoeng, mens KrF går tilbake 1,2.

Målingen viser at de borgerlige partiene mister flertallet på Stortinget – og det er tredje måling på rad som viser dette utfallet. Men dersom Venstre kommer seg over sperregrensen ligger det an til fortsatt borgerlig flertall. Hvis ikke inntar de rødgrønne regjeringskontorene for de neste fire årene.

Arbeiderpartiet går tilbake 0,2 prosentpoeng, til 32,8 prosent. SV får 4,4 prosent (-0,7), MDG får 2,1 prosent (-1,0) og Rødt 2 prosent (+0,9).

