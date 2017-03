Kongsberg Gruppen med i omfattende ubåtsamarbeid

Sammen med ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) og Atlas Elektronik etablerer det norske selskapet et fellesforetak i Norge. Foretaket vil bli internasjonal, strategisk eneleverandør av kampsystemer til TKMS' ubåter.

Avtalen er i tråd med regjeringens kunngjøring i februar om at Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner for nye ubåter. Andelene i det nye selskapet vil være deleid norsk og tysk.

Avtalen mellom partene ble undertegnet på Grand Hotel i Oslo torsdag formiddag.

Stort potensial

– Dette er en historisk milepæl for vår forsvarsvirksomhet og en stor anerkjennelse av vår spisskompetanse innen sjøforsvarssystemer, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Håøy sier at avtalen har et potensial på mer enn 15 milliarder kroner for Kongsberg Gruppen over de neste ti årene.

– Den legger grunnlaget for betydelig aktivitet og et stort antall arbeidsplasser for norsk industri, sier konsernsjef Geir Håøy.

Fra norsk side er det først og fremst Naval Strike Missile (NSM) det dreier seg om. NSM er et norskprodusert sjømåls- og kryssermissil fra Kongsberg Defence Systems.

Videreutvikler missiler

I februar sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at det er viktig å sikre det teknologiske forspranget som norsk missilteknologi gir.

– Sammen med Tyskland vil vi i årene fremover videreutvikle det norske NSM-missilet mot framtidige trusler, sa hun.

– Samarbeidet med Tyskland gir oss også industrisamarbeid på en rekke andre områder. Ett eksempel er kampledelsessystem for ubåter, der Kongsberg er verdensledende. Også her ligger det kontrakter for norsk industri i milliardklassen i årene fremover, la forsvarsministeren til.

