Jensen: – Har tro på rettssystemet

Jensen, som er tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikaforbrytelse, deltok sammen med forfatter Torgrim Eggen på et arrangement på Centralteatret i Oslo torsdag. Planen var at de skulle oppsummere sine inntrykk fra Jensen-rettssaken i tingretten så langt.

– Folk har vel meninger om dette som med alt annet. Om dette er en smart måte å komme fram i lyset, eller om jeg burde holde en lavere profil, sa Jensen til tidligere NRK-journalist Anne Grosvold om valget om å delta på festivalen.

– Jeg har holdt en lav profil lenge, annet enn i selve saken. Det har vært bevisst hele tiden. Jeg har ikke villet bruke mediearenaene til å promotere synspunkter på noe, fortsatte den tidligere politimannen.

– Verre med henleggelse

Jensen sa torsdag at han er glad for at retten behandler anklagene mot ham.

– Det er den beste arenaen for å få en uhildet gjennomgang av fakta. Det ville nok på en måte vært verre hvis det hadde blitt henlagt på et tidlig tidspunkt. Da ville alt blitt hengende, og det hadde ikke vært bekvemt for noen av partene, sa Jensen.

Han sa videre at han har tillit til det norske rettssystemet, og at han skal prøve å ha tro på det så lenge han kan. Grosvold spurte om han tror han vil ha den samme troen dersom det skulle bli en fellende dom i første instans.

– Det er et godt spørsmål. Sånn som det er nå, kan jeg ikke si noe annet. Jeg har ingen grunn til å ha dårlige vibrasjoner når det gjelder det jeg går gjennom i disse dager, svarte den tidligere politimannen.

– Ingen kommentar

Jensen sa at det er vanskelig å sette ord på hvordan det er å sitte i retten, men han sa at han har hatt mange tunge stunder.

I tillegg til Jensen, deltok også forfatter Torgrim Eggen på arrangementet. Eggen har fulgt rettssaken i Oslo tingrett, og han skal etter planen gi ut bok om saken. Da Grosvold spurte ham om skyldspørsmålet, var svaret klart:

– For å sitere påtalemyndighetens vitner: Ingen kommentar.

– Jeg venter på bevisene før jeg gjør meg opp, eller ikke gjør meg opp en mening, fortsatte Eggen.

Prosedering

Ikke alle var positive til Jensens opptreden på krimfestivalen. Forfatter Jørn Lier Horst sa til Klassekampen i februar at han mente det ikke var greit at Jensen var invitert på det som ble omtalt som en festkveld.

Festivalsjef Knut Gørvell i Cappelen Damm synes invitasjonen er uproblematisk. Han begrunnet det blant annet med at Jensen har skrevet flere bøker.

Benedict de Vibe, som forsvarer Jensens medtiltalte Gjermund Cappelen, mente Jensen kan komme med uttalelser som kan fungere som forhåndsprosedering når det gjelder straffeutmåling, ifølge NRK.

Jensen sa torsdag at det å prosedere sin egen sak ikke hadde vært en ambisjon for hans del.

