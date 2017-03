Hannulv i Østmarka er hedmarking

Rovdata har analysert innsamlede avføringsprøver fra ulv i Østmarka og resultatene viser at den nye hannen i reviret er født i Slettås i 2015, opplyser de i en pressemelding torsdag.

Et viltkamera tilhørende Norsk institutt for naturforskning (NINA), som er utplassert i Lørenskog, fanget de to ulvene sammen på film på valentinsdagen i år.

DNA-analysene viser også at de begge har utenlandsk bakgrunn. Tispa og den nye hannen er henholdsvis tippoldebarn og oldebarn av Galvenhannen, som var en finskrussisk immigrant som i årene 2008 til 2015 fikk valper i Gävleborgs län i Sverige.

De siste ukene er det kommet inn meldinger om revirmarkeringer i Østmarka, som betyr at det kan bli født valper i reviret til våren.

