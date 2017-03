Erna Solberg: – Vil ikke velge bort noen

– I politikk mener jeg at vi står nærmere hverandre, for vi har vist at vi kan kompromisse, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK. Da hadde hun fått spørsmål om de fire borgerlige partiene nå er nærmere eller lengre fra hverandre enn de var før valget i 2013.

På spørsmål om hun kan garantere at Frp ikke velges bort etter valget, svarer Solberg at hun kan garantere at de ikke vil velge bort noen.

– Vi kommer til å ta utgangspunkt i at alle partiene skal forsøke å samarbeide på en best mulig måte. Landsmøtet vårt har vært tydelig på at vi ønsker en borgerlig regjering uansett, så da er det viktig å finne fram til hvilken borgerlig regjering som kan fungere best mulig, sier Solberg.

Solberg vil ikke vil utelukke noen modeller basert på at fire partier skal samarbeide.

– Mye er forandret i norsk politikk siden den gang. I 2013 var det et klart rødgrønt alternativ, det finnes jo ikke lenger. Det er ingen som vet hva venstresiden egentlig har som regjeringsalternativ. Og det gjør nok at sentrumspartiene ser om de kan lete etter innflytelse på ulike måter, sier Solberg.

Høyre starter sitt landsmøte torsdag.

