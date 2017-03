E-sjefen tror ikke nordmenn lar seg påvirke av Russland

I et intervju med VG advarer etterretningssjef Morten Haga Lunde mot å overdrive effekten av Russlands virkemidler og tro at alt de foretar seg virker.

– Hvis vi overvurderer Russlands evne og vilje kan vi være med på å bygge opp under et bilde av Russland som ikke er riktig, sier generalløytnanten.

– Det er ingen hurrastemning etter Russlands anneksjon av Krim, til tross for at de har kjørt kampanjer for å påvirke europeisk opinion om at dette var ønsket, påpeker han.

I sin åpne trusselvurdering sier E-tjenesten at Russland «over flere år har manipulert sosiale medier for å påvirke vestlig opinion» og tegner et bilde av en stor nabo i øst som vil skape splid og uro i Europa. Likevel tror Lunde det vil være vanskelig for russerne å påvirke nordmenn.

– Jeg vil hevde at Norge er et godt demokratisk samfunn med høy utdanning, høy evne til å tenke selv og til å ta egne vurderinger, så den tilliten har jeg til det norske folk at de absolutt klarer å skille klinten fra hveten i veldig mye vi hører, svarer han.

